Коронавирус, нефть, G7, космос: Путин и Трамп обсудили ряд тем
01.06.2020, 19:40, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом ряд важных тем.
Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля.
Президенты отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере.
Трамп рассказал Путину о своей идее — проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.
Оба лидеры обсудили нефтяную тему, констатировав, что соглашение ОПЕК+ ведёт к восстановлению спроса и стабилизации цен.
Президенты также обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Путин выразил признательность Вашингтону в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких, а также поздравил Трампа с успешным запуском космического корабля Crew Dragon.
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