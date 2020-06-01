Белый дом призвал к соблюдению закона и порядка в стране

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01.06.2020, 19:36, Новости дня

Белый дом в понедельник призвал соблюдать «закон и порядок» на фоне волны протестов против расового неравенства и чрезмерного применения силы со стороны полиции.

«Нам нужен закон и порядок в стране», – заявила официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани в эфире Fox News, добавив, что за беспорядками, «очевидно», стоит антифашистская организация «Антифа».

Президент Дональд Трамп, в воскресенье назвавший «Антифа» террористической организацией, в понедельник проводит закрытую встречу с генеральным прокурором Уильямом Барром, а затем – телеконференцию с губернаторами и представителями правоохранительных органов и ведомств, обеспечивающих национальную безопасность.

В воскресенье полиция и пожарные до поздней ночи тушили пожары вокруг Белого дома и разгоняли протестующих, которые начали грабить магазины в Нью-Йорке и на юге Калифорнии. В 23 штатах и Вашингтоне к наведению порядка привлекли Национальную гвардию.

В ночь на понедельник один человек погиб в ходе столкновений в Луисвилле, штат Кентукки, где полиция и Национальная гвардия открыли огонь в попытке разогнать толпу.

Беспорядки начались после того, как в понедельник Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд при задержании его полицией.



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