Журналисты DW попали под обстрел полиции в Миннеаполисе

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01.06.2020, 19:30, Новости дня

Съемочная группа немецкой медиакомпании Deutsche Welle попала под обстрел со стороны полицейских во время протестов в Миннеаполисе.

Корреспондент и оператор были обстреляны полицейскими в ночь на воскресенье, 31 мая, «за несколько минут до прямого включения», пишет РИА «Новости».

Журналисты DW снимали протесты в Миннеаполисе, США и готовились к прямому включению. В этот момент в репортера выстрелили. Вот что происходило дальше pic.twitter.com/zJimpFOyii

— DW на русском (@dw_russian) June 1, 2020

По сообщению Deutsche Welle, «полицейские потребовали от журналистов DW покинуть место протестов, несмотря на то, что те предъявили документ об аккредитации».

Инцидент с журналистами Deutsche Welle – не единственный произошедший в ходе протестов в США. Так, российскому журналисту Михаилу Тургиеву, освещавшему протесты в Миннеаполисе, брызнули в лицо слезоточивым газом после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Таким же образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский – белый мужчина – продолжительное время на глазах у свидетелей давил ему коленом на шею.



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