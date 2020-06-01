 

США объявили награду за куратора криптовалюты Венесуэлы в 5 млн долларов

01.06.2020, 19:30, Новости дня

Госдепартамент США объявил награду в 5 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать куратора венесуэльской национальной криптовалюты петро Хоселита Рамиреса Камачо, говорится заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

«Сегодня Госдепартамент объявил о награде за информацию, которая приведет к задержанию и/или привлечению к ответственности гражданина Венесуэлы Хоселита де ла Тринидад Рамиреса Камачо за участие в транснациональной организованной преступности», – передает ТАСС заявление Помпео.

В январе президент Венесуэлы Николас Мадуро обязал государственную нефтегазовую компанию PDVSA продавать нефть за криптовалюту петро. В августе 2018 года в Венесуэле начали ходить две валюты – боливар и криптовалюта петро. Стоимость петро приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти.



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