Мнение: Алхимия имиджа

01.06.2020, 19:25, Разное

Произведение Платона “Тимей” цитаты из которого были вчера на тесте, каждый может прочитать целиком, оно небольшое.

Я опишу сейчас, какое это имеет отношение к имиджу.

Каждый предмет, который мы видим, а физическое тело, даже живое, это предмет, мы можем описать только исходя из своих впечатлений.

Впечатления – это всегда сравнения с чем-то, они существуют только в контексте других впечатлений.

Но так как люди существуют примерно в одном контексте, особенно люди одной культуры, система оценок у них общая.

Всякий, кто считает, что вкусы настолько отличаются, что критериев быть не может, ошибается.

Вам может не хватать понимания, чтобы оценить нюансы имиджа, но ваше зрение способно отличить худое тело от толстого, высокого человека от низкого, брюнета от блондина, человека с большим носом от курносого, смуглого от бледного и так далее.

У здоровых людей примерно одинаково устроен аппарат восприятия. Они видят, что вверху, что внизу, видят явную симметрию и асимметрию, и большую часть вещей воспринимают и оценивают мгновенно. Этим занимаются нейронные сети, которые формируются в раннем детстве и потом все время достраиваются.

В чем же загвоздка с оценкой имиджа в таком случае?

В том что имидж – это не простой предмет, а сложное явление, состоящее из физических и психических характеристик. Большая часть этих характеристик действуют на бессознательное. Люди видят, что некто красив, а некто некрасив, но осознать почему и сформулировать не могут.

Задайте кому-нибудь или даже себе вопрос: почему вот этот человек красив, а этот нет, и вы почувствуете, как сложно сформулировать. Легко, если речь идет о явных физических недостатках: большом лишнем весе, сильной худобе, большом недостатки роста, непропорциональных конечностях, искривленных костях, неправильной форме черепа или челюсти. Если речь идет о заметных возрастных изменениях тела, о морщинах, выпадении волос, пигментных пятнах, нам тоже просто сказать, что в имидже не так. Немного смущает, что люди, имеющие одни и те же недостатки, выглядят по-разному, некоторые вполне симпатично, а некоторые наоборот, но в целом эта система оценки работает. Если с физическим телом что-то не так с точки зрения нормы и здоровья, это нам заметно, и мы оправдываем этим плохой или недостаточно хороший имидж.

Поэтому все занятия имиджем большинства людей сводятся к диете-физкультуре, омолаживающим процедурам, гигиене и модному шопингу. Это и правда основное, этого обычно достаточно, чтобы иметь нормальный имидж, без явных проблем, но этого совсем недостаточно, чтобы иметь имидж очень хороший.

Очень хороший имидж большинство людей относят к врожденному “повезло с генами” или к какому-то таланту, к художественному вкусу, к артистичности.

Если же смотреть на имидж как на ресурс, который может развить и прокачать каждый, мы должны обратиться к тому, что можно назвать обаянием. Синонимы этого слова: привлекательность, очарование, шарм. Иногда то же самое называют стилем или красотой. Вот это целостное гармоничное представление от образа человека, удовольствие от созерцания его в статике и особенно в динамике – это и есть хороший имидж.

Большинство людей не осознают, что удовольствие от созерцания далеко не всегда связано с правильностью физических черт. Часто бывает, что обаятельные люди еще и физически красивы, и тогда то и другое сливается в единое впечатление. Нередко случается, что обаятельный человек имеет какие-то отклонения от правильного сложения или правильных черт лица, но большинство этого не могут заметить, он слишком привлекателен в целом, чтобы выделять на его лице нос или рот, сравнивать длину его ног с другими телами и видеть, что не так. Физические неправильности в контексте очень сильного обаяния часто производят противоположный эффект, кажутся завораживающими яркими особенностями и придают дополнительный шарм.

Вот это вот – гармоничный имидж. Образ, который выглядит настолько целостным и живым, единой слаженной системой, что вызывает при созерцании ощущение “обещания счастья”.

Люди с плохими границами, видя человека с очень хорошим имиджем, влюбляются, а влюбляться без присвоения люди с плохими границами вообще не умеют. Часто это происходит быстро и незаметно для них. Они запечатлевают образ, воруют его, но считают, что не делают ничего плохого, ведь образы общие и каждый может помещать их себе в память и владеть. Однако если вы поместили себе в память чужой красивый образ, но забудете, что он чужой, что у него есть хозяин и что его хозяин не имеет к вам никакого отношения, и начнете обращаться к этому образу как к близкому, присваивая как бы и хозяина его тоже, что обычно и происходит у людей с плохими границами, вы пострадаете точно так, как пострадали бы от воровства. Вы и сами не заметите, как начнете представлять свое общение с симпатичной фигурой, в вас возникнут диалоги и иллюзии. Это отдельная тема, но очень хороший имидж обладает именно таким притягательным свойством, вот такой привлекательной силой, опасной для людей с плохими границами. Как любой прокачанный ресурс хороший имидж дает превосходство в поле и это надо иметь в виду.

Вчерашний тест был посвящен самой первой, начальной установке для изучения имиджа как ресурса.

До этого мы рассматривали эту тему фрагментарно, а чтобы ее хорошо понять, надо начинать с базы.

Базой является представление о стихиях, которые формируют образ, наше впечатление об имидже.

Чтобы изучить и понять то, что находится в бессознательном, необходимо перевести это на сознательный уровень.

А для этого все, что мы ощущаем психически, надо научиться чувствовать физически.

Связав психические ощущения с физическими, мы можем осознать бессознательные процессы, увидеть их и применить из в работе.

Посмотрите, в чем заключается наша работа с границами.

Мы учимся воспринимать происходящее в поле тактильно.

Мы называем психологическое давление щипцами, так, будто это физическое давление.

Если ваши границы совсем не сформированы, вам кажется это какой-то условностью и очень сильным преувеличением. Где же вы давили? Совсем нет, вы просто заплакали или просто высказали свое отношение. Выражение типа “выносить мозг” или “продырявить темечко” кажется человеку с плохими границами нечестным, если это не его мозг и темечко. Зато если это его мозг, то он готов обвинить другого, даже если тот с ним не общался. “Вынес мне весь мозг”, – говорят они о том, к кому пристают сами или о ком сами думают целый день.

Если ваши границы уже сформированы, вы действительно чувствуете давление. Вы чувствуете, когда давят на вас (но не верещите, а используете это), а главное, что вы чувствуете, если давите на другого и учитесь никогда не давить. Вы на самом деле, тактильно ощущаете чужие границы. Это не сказки, большинство читающих блог к настоящему моменту времени должны тактильно ощущать большие щипцы, видеть их в письмах сразу, понимать, что это не преувеличение. В этом и состоит феномен природных рыбаков, которые и без чтения моего блога чувствуют то, что я описываю. Их границы хорошо сформированы, поэтому они ощущают щипцы как щипцы, понимают их вред и не хватаются за них никогда. Это объективная реальность для людей с хорошими границами, и чем лучше будут ваши границы, тем больше вы будете это ощущать. У вас действительно разовьется новый орган, которого у людей нет от рождения, но который должен формироваться с детства, если человек хочет переходить на новую стадию эволюции.

И вот теперь мы точно так же должны начать разбираться с имиджем. Мы должны научиться видеть в имидже то, что большинство людей не опознают и не видят. Они чувствуют только конечный результат (все чувствуют) – харизму людей с прокачанным имиджем, как все люди чувствуют симпатию при общении с рыбаками, но не видят, как и почему это так влияет на них, относят к случайностям или талантами, к каким природным особенностям.

Как щипцы при общении действуют на нас неприятно, а крючок цепляет нас и вызывает рост спонтанного внимания и приятного любопытства, так в имидже есть некоторые составляющие, которые вызывают в нас определенные эмоции.

Мы смотрим на огонь и видим, что он горячий. Мы можем стоять далеко от него, не чувствуя его тепла, но мы знаем, что он горяч, помним это, и поэтому видим это. Так работают ассоциативные связи. Все, что огонь, что содержит в себе огонь и даже то, что подобно огню, оказывает на нас впечатление горячего. И мы называем этим словом “горяч” и его степенями “теплый”, “обжигающий” другие подобные впечатления. Все впечатления от образов можно разделить на 4 группы и связать эти группы с первоначальными состояниями материи: огонь, вода, воздух и земля. Это будет самое точное их обозначение, непривычные для современного ума, который все привык делить на мертвые части, анализировать по отдельным частям, но совсем не привык синтезировать, воспринимать образно, как целую живую систему, а не мертвую его часть.

И этому надо учиться, если хочется разбираться в психологии. Чтобы разбираться в имидже, бесполезно делить на черты: носы, руки, уши, но полезно научиться делить на стихии и смотреть, сколько в образе горячего, сколько холодного, сколько жесткого, сколько мягкого, и что получается от смешения этого в разных пропорциях.

Вот посмотрите, что пишет об этом Платон в “Тимее”. Он пишет это не об имидже, а о любом впечатлении.

«Для начала посмотрим, почему это об огне говорят, что он горяч? На этот вопрос мы должны ответить, приняв во внимание режущее и разлагающее воздействие его на наши тела. Едва ли не все согласятся, что ощущение от огня – пронзительное; при этом нам следует вспомнить о тонкости его граней и остроте его углов, затем о малости его частиц и о быстроте их бега, ибо все эти свойства таковы, что сообщают огню напор и проворство, и потому ничто не может противостоять его режущей силе.

Достаточно вспомнить и принять в расчет его очертания и то, как они были рождены, чтобы уразуметь: эта природа, как никакая другая, способна проникать в наши тела, тончайшим образом расщеплять их и доставлять тому, что мы соответственно зовем теплом, и его свойства и его имя.

Противоположное [воздействие] довольно ясно, но все же и его мы не оставим без объяснения. Когда окружающая тело и состоящая из более крупных частиц влага проникает внутрь, она вытесняет находящиеся там меньшие частицы, однако оказывается не в состоянии утвердиться на их местах и только сжимает все, что ни есть в нас влажного, доводя его до такой плотности, что оно из неоднородного и подвижного становится однородным, неподвижным и закоченевшим. Поскольку же это происходит против природы [нашего тела], то оно в согласии со своей природой вступает в борьбу и силится отвоевать себе прежнее состояние. Эту борьбу и эти сотрясения нарекли дрожью и ознобом, в то время как все состояние в целом, а равно и то, чем оно вызывается, именуют холодом.

Твердым зовется то, что заставляет податься нашу плоть, мягким – то, что под воздействием последней подается само; и вообще названия эти употребляются соотносительно».

Обратите внимание, из этого взгляда на предметы проистекает удивительный вывод.

Нам кажется горячим все, что создает ощущение расширения нашего тела и наших эмоций, и холодным все, что создает ощущение сжатия. Нам кажется жестким все, что заставляет нас податься, и мягким все, что мы сами заставляем поменяться, уступить нам.

И те же самые характеристики касаются не только того, что мы чувствуем физически, но и всего, что у нас с этим ассоциируется, всего, что нам таким кажется, всего, от чего у нас создается такое впечатление.

Из этих четырех характеристик и состоят все впечатления от образов. И если раньше нам хватало 4 главных типов, которых мы условно именовали ДЖД, СМС, СЖМ и так далее, теперь мы смогли двинуться немного дальше.

Кроме 4 главных типов, есть еще 8 типов, 4 из которых содержат в себе разную пропорцию жесткого и мягкого и 4 разную пропорцию горячего и холодного.

Так получается полный круг из 12 типов.

12 типов вполне достаточно, чтобы объемно, подробно и точно изучить все основные виды имиджа.

Суть гармонии в том, чтобы неизменные черты тела (конституция от природы) соответствовали стилю (в который входит и одежда, и прическа и общий образ) и соответствовали поведению (манерам, речи, общей динамике).

Три главные составляющие нужно подчинить единой модели, связать между собой, и запас обаяния вырастет во много раз, поскольку образ будет восприниматься как спонтанный, непротиворечивый, естественный и живой.

Уже этого будет достаточно для приобретения привлекательного имиджа, хотя расти в этом можно и дальше.

И вот что сейчас давайте обсудим перед тем как начать изучать каждый из 12 типов (я опишу намного больше, чем было в заданиях, поскольку задания были просто небольшой вводной практикой).

Если вы заметили на тесте, качества одного типа не просто уменьшаются или растут при движении по кругу, они еще дают в совокупности совершенно новые качества, часто противоположные соседнему типу.

Например тип Грязь – нонконформизм, бунт, революция и хаос, а соседний же тип Вода – конформизм, согласие и порядок.

Оба типа одинаково холодны, в них разное только количество элемента Земли (и с ним Д, жесткости), Грязь состоит из 70% Воды (и С мягкости)и 30% Земли (Д, жесткости), а Вода имеет 0% Д и жесткости, она 100% мягкая и холодная. Почему такие разные психологические характеристики (которые будут влиять на стиль и поведение гармоничное типу)?

Потому что Д при совмещении с С, даже в таком малом количестве как треть, вносит хаос. Д не может подчинить себе С полностью, его слишком мало, но его достаточно, чтобы создать источник внутреннего бунта.

И посмотрите, насколько иная картина, если мы, например, смотрим на Глину. Это тоже холодный элемент, но в ней в отличие от Грязи – 70% Земли (Д) и 30% Воды (С). Д в таком количестве подчиняет С и использует. И бунта нет никакого, а есть суперпластичность, не просто мягкость как у Воды, а нечто совсем иное, упругость, способность поддерживать выбранную форму, но и менять ее при небольшом усилии.

Грязь не похожа на Глину, она скорее похожа на Воду, только Вода чиста, а Грязь содержит множество солей и примесей. Глина ближе к Земле, но у Земли нет упругости, она 100% Д, жесткая, а Глина очень пластична, из нее можно слепить все. И это будет отражаться и в стиле и в характере типа.

И это касается всех типов, соседние типы чаще всего отличаются друг от друга очень сильно, хотя по чертам лица будут похожи.

Именно в этом секрет того, что человек берет кого-то похожего, пытается скопировать его имидж и получается какая-то полная чушь, никакого обаяния, даже наоборот отталкивающее впечатление.

Вот я предлагала в этом задании привести похожих на себя актеров, и было заметно, что вы, не все, но многие, выбираете по отдельным чертам лица, не связанным, не видя целого, не чувствуя главного, и нередко выбираете как образец противоположные себе типы, тот имидж, который убьет ваше обаяние, даже если бы вам удалось его скопировать.

Потом будем подробней это разбирать, а пока приведите примеры, где люди вроде и похожи по чертам и по стилю, но одного это уродует, а второго красит. И попробуйте заметить, почему. Имейте в виду, что ключей я пока не дала, они будут, поэтому формулируйте свои гипотезы, но не ссылайтесь на то, что я якобы писала, я об этом пока не писала ничего или почти ничего.

Свой имидж тоже можно приводить в пример. Только, пожалуйста, уменьшайте размер. Невозможно читать темы имиджа из громадных фоток, которые чаще всего еще и качества плохого. Маленькие фото публикуйте.