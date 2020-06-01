Мнение: Россия печатает деньги для Ливии, чёрные революционеры и штрафы за отказ от вакцинации

01.06.2020, 19:18, Разное

1. Занятную историю рассказывает коллега genby. Некие оппозицинные блогеры распространяют фейк от Госдепартамента США, согласно которому Россия печатает для Ливии фальшивые деньги:

https://genby.livejournal.com/830658.html

Да, ливийцы заказали на Гознаке свои ливийские динары на десяток миллиардов долларов. Высокое качество российского Гознака давно известно. Он печатает валюты для нескольких десятков государств. Кстати, неплохой и прибыльный бизнес.

Гознак печатает динары для Ливии давно. Рейтерс об этом писал еще в прошлом году. Россия напечатала примерно 10 миллиардов ливийских динаров. В 2017 году Россия поставила восточному Центробанку Ливии 4 млрд динаров, в 2018-м — 2,377 млрд динаров (151,8 тонн банкнот). В 2019 году с февраля по июнь Россия отправила на восток Ливии почти 4,5 млрд ливийских динаров ($3,22 млрд). 272,4 тонн банкнот.

Причём поставки этих сотен тонн денег идут в таможенной статистике России совершенно открыто. Никто до этого не признавал эти деньги фальшивыми, даже правительство в Триполи. Мальта задержания партии денег не подтвердила, центральный банк в восточной Ливии, для которого предназначалась поставка, опровергает сообщения об аресте банкнот.

Единственный источник про перехваченные динары, это сообщение Госдепартамента США, разогнавшего волну.

2. Типичные революционеры:

https://dailycaller.com/2020/05/29/looters-minneapolis-george-floyd-firefighter-bar/

Чёрный пожарник потратил все накопленные за жизнь сбережения на открытие своего бара. Но затем погромщики в Миннеаполисе сожгли его.

Чернокожий пожарник, который инвестировал все накопленные за жизнь сбережения в открытие спортивного бара в Миннеаполисе, был доведён до слёз тем, что мародёры уничтожили дело его жизни.

Корбой Балла (Korboi Balla) изначально намеревался открыть бар в марте,но эти планы пришлось отложить из-за коронавирусного кризиса. Балла готовился к тому, чтобы наконец открыть бар, после того как власти Миннесоты разрешили ресторанам возобновить работу с 1 июня.

Но к утру пятницы бар Баллы превратился просто в кучу кирпичей, после того как протесты, вызванные смертью Джорджа Флойда (невооружённого чернокожего мужчины, в одном из полицейских участков Миннеаполиса во вторник) привели к массовым беспорядкам и грабежам в городе.

«Я не знаю, что нам теперь делать», – сказал Корбой Балла в интервью CBS News в четверг, едва сдерживая слёзы. – «Это ужасно, дружище. Это нечестно, это неправильно. Мы так старались, работая над устройством этого места. Ведь это не только для меня, но и для моей семьи».

Пока репортёры CBS брали интервью у Баллы в четверг утром, мародёры снова ворвались в его бар и попытались проникнуть в его сейф.

3. Вопрос к читателям: что вы думаете по поводу штрафов за отказ от вакцинации?

https://ria.ru/20200530/1572215060.html

Министерство юстиции опубликовало проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором предусматривается штраф за отказ от медицинских осмотров и вакцинации.

Как следует из документа, нарушение закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе отказ от проведения медосмотров, профилактических прививок и гигиенического воспитания, грозит административным штрафом в размере от пяти до семи тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф будет выше — от семи до десяти тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей он составит от десяти до двадцати тысяч или до 30 суток административного запрета деятельности, а для юридических лиц — от двадцати до тридцати тысяч рублей или также до 30 суток запрета деятельности.