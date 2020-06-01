Викторины: Как мировые лидеры выглядели в детстве?

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01.06.2020, 18:16, Новости дня

Стишок про детство Ленина и ледяную горку помнят почти все, но это пародия. Оригинал советской поэтессы Ивенсен начинался так: «Когда был Ленин маленький, похож он был на нас». Мировых лидеров на их детских фото невозможно отличить от простых смертных, но можно отличить друг от друга. Убедиться в этом поможет викторина газеты ВЗГЛЯД, посвященная Международному Дню защиты детей.

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