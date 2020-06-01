В Вашингтоне ввели комендантский час на двое суток

01.06.2020, 19:16, Новости дня

Власти Вашингтона вводят комендантский час на двое суток в понедельник с 19.00 по местному времени (02.00 мск вторника), сообщила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

«Сегодня я отдаю распоряжение о введении нового комендантского часа в Вашингтоне, округе Колумбия. Нынешний комендантский час начнется в 19 часов и будет длиться два дня», – передает ее слова ТАСС.

До этого мэр Вашингтона вводила комендантский час с 23.00 воскресенья (06.00 мск понедельника) до 06.00 понедельника (13.00 мск).

Отметим, что полиция применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты против демонстрантов у Белого дома в Вашингтоне.

Протесты и беспорядки в американских городах начались после гибели задержанного полицией США афроамериканца Джорджа Флойда. В ряде городов США, в том числе в Вашингтоне, вводили комендантский час.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах.