 

ВОЗ узнала о разрыве отношений с США через СМИ

01.06.2020, 19:16, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения узнала о решении президента США Дональда Трампа разорвать отношения с ВОЗ через СМИ, сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Объявление было сделано в пятницу, как вы все знаете, из СМИ. И единственное объявление, которое мы получили, было через СМИ в пятницу», – приводит его слова РИА «Новости».

Вместе с тем, Гебрейесус надеется, что сотрудничество с США продолжится, передает ТАСС.

Напомним, Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. Советник Трампа назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая».

Москва обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация.



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