Американские компании высказываются в поддержку протестующих

01.06.2020, 19:15, Новости дня

Американский бизнес обычно предпочитает не комментировать протесты, но на этот раз многие решили высказаться.

Целый ряд компаний в сфере технологий, банковского дела, моды и шоу-бизнеса опубликовали заявления в поддержку демонстрантов, протестующих против насилия со стороны полицейских по отношению к афроамериканцам.

Протесты начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании его белыми полицейскими в Миннеаполисе.

Стриминговый сервис Netflix написал в «Твиттере», что «молчание равносильно соучастию», и добавил, что считает своим долгом высказаться ради работающих в компании афроамериканцев.

На главной странице поисковой системы Google появилось сообщение: «Мы поддерживаем расовое равенство и всех, кто к нему стремится».

В официальном аккаунте Twitter появился хештег #BlackLivesMatter (Жизни чернокожих имеют значение).

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла призвал сотрудников «бороться за изменения в компании и в обществе» вместе с ним и остальными представителями руководства технологического гиганта.

«Расизм продолжает стоять у истоков такого количества боли и уродства в нашем обществе, – написал в своем блоге финансовый директор Citibank, афроамериканец Марк Мэйсон. – Пока это так, чтимые Америкой идеалы свободы и равенства недостижимы».

С комментарием выступил и крупный ритейлер Target, чьи магазины по всей стране подверглись мародерству. Глава компании, штаб-квартира которой находится в Миннеаполисе, отметил, что смерть Флойда привела к выплескиванию «копившейся годами боли».

Компания Nike опубликовала в «Твиттере» видеоролик в поддержку протестующих с текстом: «Не закрывайте глаза на расизм. Не миритесь с тем, что у нас отнимают жизни невинных. Не допускайте больше отговорок». Конкурент Nike, компания Adidas, сделала репост этого твита.