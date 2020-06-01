В Москве у здания МВД возобновились пикеты в поддержку Ильи Азара. Задержаны 8 человек

01.06.2020, 19:10, Новости дня

В Москве у здания МВД на Петровке возобновились задержания активистов и участников одиночных пикетов в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара.

Задержаны восемь человек, среди них:

бывший фигурант “московского дела” Владислав Барабанов

автор телеграм-канала Avtozak Live Максим Кондратьев

депутат Мосгордумы Максим Круглов

координаторы “Открытой России” Татьяна Усманова и Алина Данилина

активистка Кристина Тимакова

автор телеграм-канала “Свободу России” Александра Калистратова

Также задержания начались возле Гостиного двора в Петербурге – там задержали члена Либертарианской партии Ивана Остапчука и активистку Екатерину Бушкову с плакатом “Пикет – не преступление”.

Пикеты в поддержку Ильи Азара продолжаются с 28 мая. В общей сложности было задержано более 50 человек, среди них был задержан главный редактор интернет-издания “Медиазона” Сергей Смирнов и журналистка “Эха Москвы” Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, главный редактор “Таких дел” Анастасия Лотарева, фотограф Виктория Ивлева, муниципальные депутаты и другие активисты.

Утром 28 мая Тверской суд Москвы арестовал Илью Азара на 15 суток за аналогичный одиночный пикет у здания МВД на Петровке 38. Азар проводил пикет 26 мая в поддержку арестованного создателя паблика “Омбудсмен полиции” Владимира Воронцова.

Рассмотрение апелляции было назначено на 1 июня, однако суд отложил это до 5 июня, сообщает правозащитная организация “Апология протеста”. Илья Азар сейчас находится в спецприемнике МВД.

Ранее 29 мая Московский городской суд освободил активиста Виктора Немытова, которого также арестовали на 15 суток за пикет в поддержку Воронцова. Суд принял решение переквалифицировать статью, по которой арестовали Немытова, с нарушения закона о митингах на нарушение так называемого режима самоизоляции и вместо 15 суток спецприемника оштрафовал активиста на 20 тысяч рублей. Адвокаты ожидали, что в отношении Ильи Азара суд примет такое же решение.