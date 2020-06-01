Один верующий на 4 квадратных метра: московские храмы открывают для прихожан с 6 июня

01.06.2020, 19:10, Новости дня

Все московские храмы 6 июня откроются для прихожан, сообщается на сайте Русской православной церкви. При этом уже с завтрашнего дня, 2 июня, можно посещать храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове.

Представители РПЦ уточняют, что такое решение принято “в канун праздника Святой Троицы по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла”. По их словам, глава РПЦ обсудил открытие храмов с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Роспотребнадзора Анной Поповой.

В РПЦ однако предупреждают, что в храмах во время богослужения необходимо будет соблюдать социальную дистанцию, а максимально допустимую вместимость храма нужно считать из расчета один человек на 4 кв. метра.

В храмы, как обещает РПЦ, прихожан будут пропускать с соблюдением “всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний”.

Некоторые иерархи и священники РПЦ долгое время игнорировали предостережения врачей и руководства церкви об опасности коронавируса, продолжая проводить массовые службы даже после введения в России карантинных ограничений.

После пасхальных служб в храмах и монастырях резко выросло число заразившихся COVID-19, например​, в Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области обнаружили 70 заразившихся. От COVID-19 умер епископ Вениамин (Королев), который вел службу для прихожан в Вербное воскресенье, а 1 июня от осложнений, вызванных коронавирусом, умер глава Чувашской митрополии Варнава (Владимир Кедров).

31 мая главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила посещать в регионе храмы РПЦ. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время проповеди в Новодевичьем монастыре сообщил, что верующим разрешено посещать храмы на территории области в небогослужебное время, а богослужения они будут проводить на воздухе.