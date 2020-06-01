Российские ученые занимаются разработкой нового способа очистки помещений от коронавируса

01.06.2020, 19:09, Разное

Отечественные специалисты, представляющие Институт проблем машиноведения РАН, объявили о начале разработки новой методики очистки помещений от присутствия SARS-CoV-2. По словам исследователей, инновационный способ основан на применении недорогих и долговечных ультрафиолетовых светодиодов.

Главной задачей разработки, как пишет руководитель научной работы Сергей Кукушкин, является получение светодиода, имеющего очень короткую длину волны – именно такой элемент способен обеспечить необходимую эффективность при очистке замкнутых пространств от инфекции. Для достижения этой цели исследователи планируют внедрение в структуру светодиода особых атомов нитрида алюминия в специально предусмотренном порядке. Получение такого результата, по мнению экспертов, способно значительно повысить КПД разработки по сравнению с показателями традиционных медицинских ламп, применяемых в медицине, а также обеспечить достаточно длительный срок эксплуатации.

Немаловажным моментом является и прогнозируемая недорогая стоимость упомянутых аксессуаров – такая цель также стоит перед разработчиками. Кроме того, как заявил Кукушкин, успех разработки методики позволит внедрить её в перспективе и в процесс быстрой дезинфекции салонов самолетов, в которых могут быть инфицированные коронавирусом люди.