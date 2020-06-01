Компания Philips выпустила монитор с функцией защиты от посторонних глаз

01.06.2020, 19:09, Разное

Компанией Philips выпущен монитор 242B1V, характеризующийся специальной защитой от посторонних взглядов. Устройство потребляет минимальное количество электроэнергии, обеспечивая максимальную работоспособность.

Матрица IPS имеет разрешение Full HD и способна, в случае взгляда со стороны, делать экран темным. Эта функция включается с помощью специальной кнопки, расположенной на панели монитора, и позволяет сохранять конфиденциальность. Тогда контент на дисплее сможет видеть лишь человек, пребывающий прямо перед монитором. Новинку оснастили встроенным модулем Power Sensor, распознающим местонахождение человека относительно экрана и в автоматическом режиме регулирующим яркость монитора. На корпусе имеются все необходимые разъемы, чтобы подключить иные устройства: D-Sub, DVI-D, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4. В комплекте с монитором идет подставка, позволяющая использовать портретную и альбомную плоскости.

Размер монитора по диагонали составляет 23,8 дюймов, при яркости изображения в 350 кд/м2. Philips 242B1V доступен по цене примерно в 35 тысяч рублей, передает портал New Inform.