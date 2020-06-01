 

Порошенко обиделся на включение его в список украинских миллиардеров

01.06.2020, 19:08, Новости дня

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает включение его в тройку богатейших украинцев по версии журнала «Forbes Украина» «спецоперацией по дискредитации», сообщила его пресс-служба.

«Возвращение Порошенко в рейтинг миллиардеров, когда он буквально за последние дни мая 2020 года «разбогател» на сотни миллионов долларов, это спецоперация с целью дискредитации лидера оппозиции», – говорится в заявлении пресс-службы, передает «Страна».

При этом собственная оценка Порошенко его состояния не приводится. В пресс-службе подчеркнули, что ключевую роль в этой «операции» якобы сыграл «член политсовета «Движения новых сил» и вип-агитатор президента Украины Владимира Зеленского в президентской кампании 2019 года». 

«Это классический образец фейковых новостей», – добавили в пресс-службе. 

О ком идет речь, не указывается. Однако известно, что главный редактор журнала «Forbes Украина» Владимир Федорин входит в политсовет украинской партии «Движение новых сил», основанной бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. 

Ранее журнал «Forbes Украина» опубликовал рейтинг богатейших украинцев за 2020 год, в нем лидируют предприниматели Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и бывший президент Украины Петр Порошенко.

По данным журнала, Порошенко с момента публикации в 2016 году последнего рейтинга миллиардеров приумножил свое состояние на 540 млн долларов и поднялся с шестой строки на третью. Его активы оценивают в 1,4 млрд долларов.



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