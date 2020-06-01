Эксперт: Неделя голосования по поправкам к Конституции предотвратит скученность людей на участках

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01.06.2020, 19:08, Новости дня

«К счастью, в Москве смертность от Covid-19 заметно снижается, ежедневная статистика говорит о том, что пандемия у нас идет на спад», – сказал газете ВЗГЛЯД лидер партии Прямой демократии Вячеслав Макаров. Поэтому, по его мнению, голосование по поправкам к Конституции, которое назначено на 1 июля, будет безопасным для здоровья граждан.

«Если мы посмотрим на опыт многих других европейских стран, то увидим, что там происходит то же самое – эпидемия заканчивается, – отметил  генеральный секретарь партии Прямой демократии Вячеслав Макаров. – К началу июля можно ожидать, что риски заражения будут достаточно невелики. Поэтому голосование в даты, которые назвали президент и ЦИК, скорее безопасно, чем нет».

«А такой прием, как растягивание голосования на неделю, позволит избежать возникновения толп, скученности избирателей на участках. Это имеет не больше рисков, чем походы в магазин, которые все мы регулярно совершаем», – отметил Макаров.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в понедельник объявил новую дату голосования по изменениям в Конституции. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля. Путин  попросил россиян проявить активность в голосовании, поскольку речь идет об Основном законе, который «лежит в основе жизни нашей страны, нашей жизни, наших детей». Президент поручил главам регионам «содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей».

Напомним, ранее Путин назначал голосование по поправкам на 22 апреля, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.



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