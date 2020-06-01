 

В Екатеринбурге росгвардейцы застрелили мужчину

01.06.2020, 19:05, Разное

подозреваемого в хищении четырех рулонов обоев.

Минувшей ночью в микрорайоне ЖБИ сотрудники Росгвардии провели спецоперацию, чтобы задержать 27-летнего мужчину, якобы похитившего из промышленного магазина четыре рулона обоев общей стоимостью около 8 тысяч рублей.

Предположительно, вечером 31 мая екатеринбуржец Владимир Т. вынес из магазина обои, не расплатившись. Клиента догнали охранники, безуспешно пытавшиеся вернуть его обратно. Мужчина якобы угрожал им ножом и ушел домой.

Как пишет издание Е1.ru, приехавшей полиции Владимир дверь не открыл. Правоохранители вызвали его отца, которого парень в квартиру впустил. Несколько часов отец и сын разговаривали между собой. Владимир утверждал, что он расплатился за обои. Он был сильно расстроен и понимал, что ситуация зашла слишком далеко. По словам отца, полицейские наобещали сыну уже много уголовных статей.

Ночью дверь начали ломать. Владимир вышел в коридор, после чего раздались выстрелы. По словам отца, полицейские утверждают, что парень распылил газовый баллончик в лицо первому входящему. За что и был расстрелян.

Как рассказал журналистам отец погибшего, после штурма его увезли в отдел полиции, где пытались убедить, что сын взял его в заложники, а полицейские освободили.

Как пояснили «Новой газете» в следственном комитете по Свердловской области, данную ситуацию правоохранители пока не готовы комментировать.

Изольда Дробина
«Новая газета на Урале»

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет стройности, но в период карантина он понравится не всем

06.05 / В Минздраве Калининградской области сообщили о 350 медиках, отказавшихся работать с коронавирусом

21.04 / Компания Doogee подготовила для пользователей серию оригинальных новинок

01.04 / Медсестра из Великобритании рассказала о муках инфицированных коронавирусом пациентов

16.04 / Дешевая нефть не станет драйвером экономического роста в Беларуси

06.04 / Личное: Доведённые до отчаяния

09.04 / Мнение: Традиция должна стать нашей реальной идеологией

25.04 / Коронавирус: Количество новых случаев вне Китая больше, чем в Китае

09.05 / Телевизор Xiaomi Mi TV 4 обновят до OC Android

25.04 / Анджелина Джоли тревожится за судьбу детей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска