Мнение: Майданов в Белоруссии не будет

01.06.2020, 19:03, Разное

Батька Лукашенко в своем искрометном стиле заявил, что не допустит майданов в Белоруссии. Ни перед выборами президента, ни вообще.

Об этом Лукашенко заявил на встрече с руководителем КГБ Белоруссии. Также Лукашенко помянул и российские СМИ, которые критиковали его за позицию по коронавирусу. Относительно Украины, Лукашенко Зеленского похвалил, но относительно происходящего на Украине вспомнил про банды уголовников и гестапо.

"Государственная безопасность – основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с Президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих "майданутых" хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет"

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"Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то как в Украине. Должен сказать, что ситуация по-разному может складываться. Только у нас нет Пашинянов и Зеленских. Как бы там ни происходили в Армении и Украине события, все-таки это люди талантливые – и Зеленский, и Пашинян. Я уже с ними близко познакомился. Это люди талантливые, безусловно, и главное – патриоты своей страны. Они преданы своей стране.

А некоторые наши хотят за копейку продать все то, что тут было создано не только Президентом Лукашенко, не только властью. Народом было создано. Поэтому этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, "майданутым" это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране"

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Люди должны пойти сами и дискутировать. Хотят на кухне – пожалуйста. Но чтобы не мешали другим людям. Мы должны соблюсти порядок. В стране должен быть порядок. Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами: люди, не дай бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. Вот этого мы допустить не должны. И я этого не допущу. Я уже военным говорил: один буду против них сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну. Они понимают, что в этой стране жить их детям. Нашим детям, вашим, не только нам самим еще. Мы же умирать не собираемся".

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Я уже не называю инфопандемию. Это, знаете, фон для всех пандемий. Сейчас и в интернете, этой мусорке, что угодно закидывают, и из-за рубежа нам в том числе родные братья проблем подкидывают в СМИ. Но мы все это видим"

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-majdanov-v-belarusi-ne-budet-393014-2020/ – цинк

1. Насчет майданов, то именно при Лукашенко они маловероятны. Он их с успехом еще в нулевых давил. Нет причин проделать это и сейчас, если такие попытки будут предприняты. Другой вопрос, что Лукашенко с годами не молодеет и рано или поздно он уйдет. И вряд ли ему на смену придет столь же сильная и харизматичная фигура, которая имеет столь всеобъемлющий контроль над ситуацией в стране. Как представляется, часть "майданных" мероприятий по Белоруссии нацелен именно на "пост-Лукашенковскую" Белоруссию. И для России это проблема, так как ершистый, но достаточно предсказуемый Батька давно понятен, а вот что будет после него – вопрос вопросов.

2. Относительно коронавируса, то текущие цифры заболевших и умерших пока что не дают оснований говорить, что курс Лукашенко был полностью неправильным, цифры среднеевропейские. В той же Швеции или Бразилии, где также отказались вводить жесткие ограничительные меры, результаты куда как хуже, чем в Белоруссии.