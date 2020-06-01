Мнение: Контрольный в голову или голосование по путинским поправкам

01.06.2020, 19:00, Разное

Голосование по путинским поправкам (а также по поправкам принявших участие в ее изнасиловании, включая и знаменитую терешковскую про "обнуление") состоится 1 июля. В качестве царского подарка этот день объявлен выходным и нерабочим, хотя, конечно, после двух месяцев нерабочего режима испугать народ каким-то жалким неплановым выходным уже невозможно.

Голосование состоится не один день, а начиная с 25 июня. 1 июля – это просто окончание процедуры. Бандитские привычки никуда не деваются – жертву нужно не просто застрелить, но и удостоверить факт гибели контрольным в голову. Вот 1 июля – это и есть контрольный выстрел в конституцию.

По всей видимости, к 1 июля приурочен и выход из своего подвала слегка пообтрепавшегося, но все еще почти бодрого главнокомадующего. Принимать поздравления, сидя в какой-то шахте с приклеенными скотчем к полу проводами, как-то несолидно. Вирусу, как можно понять, приказано к 1 июля поутихнуть, впрочем, осенью его снова ждут в гости – еще не все вопросы решены, так что он еще понадобится. Еще вакцинацию проводить, а как ее проводить, если про вирус все забудут? Надо напомнить.

Сомнений в результате голосования нет, а если и были – то Центризбирком подсуетился и создал поле для любой безбрежной фантазии клиента. С учетом того, что никаких наблюдателей не будет, а если процесс наблюдения и будет формально организован, то волшебное словосочетание "социальная дистанция" позволяет любого наблюдателя в случае необходимости удалить за ее пределы. Эпидемия – полезная штука, если уметь ею пользоваться. И даже если ее нет, то о ней всегда напомнят.

Безусловно, весь смысл поправок – это закрепление в конституции Госсовета, чьи полномочия еще только предстоит прописывать, и "обнуление" сроков Путина. Все остальное – просто дымовая завеса. Особенно ахинея про какие-то социальные гарантии.

Система готовится к тому, чтобы "после Путина" переходить к режиму, описанному у Стругацких в "Обитаемом острове". Госсовет – это и есть те самые "Неизвестные отцы". Башни ПБЗ у нас уже есть, коллективный психоз в экспериментальном режиме апробирован в ходе нынешней эпидемии. Вообще, все советские антиутопии, которые создавались как антагонистические модели светлому будущему, уже вошли в нашу жизнь вполне реальной реальностью. Что интересно – советская фантастика рассматривала мир Антиутопии всегда как коллективный фашизм, ноникак не персонализированный. И сегодняшний день показывает, что это вполне резонно – диктатор имеет привычку в конце концов умирать, а вот коллективное руководство может существовать и за пределами срока жизни ее членов. Даже если они, члены, будут друг друга нещадно пропалывать "Если чадо твое ослушается тебя, сотри его с лица земли". Ефремов в "Часе Быка" тоже в том вопросе был вполне солидарен – при наличии главного диктатора он все равно вынужден существовать в рамках именно коллективного руководства.

Собственно, Госсовет – это как раз попытка выхода за рамки чисто персоналистской диктатуры и введение коллективного принципа. Это, конечно, создает определенные проблемы, так как все последние 20 лет создавался запрос на сильную брутальную личность альфа-самца (отдельные моменты, связанные с его трусливыми прыжками при малейшей опасности, старались не замечать и побыстрее забывать). Фашизм – это всегда фюрер, дуче, каудильо, а вот с коллективным принципом нужно еще уметь работать.

Однако главная проблема всей этой административной реформы в том, что она административная. Это попытка обойти реальные противоречия, которые и генерируют вначале системный кризис, а теперь уже и катастрофу, не решая реальные проблемы. Если ракета пятый раз подряд взрывается на старте, то красить ее в зеленый цвет и менять святую воду в кадиле – не самый разумный подход к ликвидации основной проблемы.

Но в том и дело, что в любом решении сегодняшней катастрофы нынешней уголовной братвы нет. Она будет вынуждена уйти, причем совершенно недобровольно, а значит – надежд на сохранение награбленного у нее тоже нет, так как они сами выстроили систему, где собственность гарантирована только властью. А потому все системные проблемы своей рахитичной модели они так и будут продолжать пытаться решить через покраску и перестановку кроватей в борделе. Что, понятно, решением не является.