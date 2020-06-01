 

Путин поручил возобновить плановую работу больниц

01.06.2020, 18:53, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.

«Министерству здравоохранения Российской Федерации – обеспечить (…) возобновление плановой работы федеральных и региональных медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Российской Федерации», – говорится в президентском указе, опубликованном на сайте Кремля.

О проделанной работе министру Михаилу Мурашко поручено доложить до 20 июня.

Кроме того, Минздраву поручено обеспечить «сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в федеральных и региональных медицинских организациях, на случай возобновления роста заболеваемости населения указанной инфекцией».

Доклад поручено представить до 10 июня.

Уже с этой недели больницы в Москве начинают возвращаться к плановому приему пациентов. При этом современные многофункциональные центры, построенные в Москве для борьбы с коронавирусом, будут заморожены на случай второй волны.



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