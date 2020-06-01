 

Пушков назвал обвинения в адрес РФ по погромам в США вариацией «highly likely»

01.06.2020, 18:53, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков заявил, что слова бывшей помощницы Барака Обамы Сьюзан Райс о причастности РФ к беспорядкам в США являются вариацией обвинений с формулировкой «highly likely», примененной Лондоном.

«Экс-советница Обамы Райс заявила, что «не удивилась бы, узнав, что русские подстрекают стороны» конфликта в США через соцсети. Манера обвинять Россию в стиле «я не удивилась бы» – вариация «highly likely». По факту – пустота, но обвинение вброшено, фейк запущен. Цель достигнута», – написал Пушков в своем Twitter.

Ранее в понедельник Райс заявила, что подозревает Россию в «причастности к беспорядкам» в США. Она заявила, что делает такие умозаключения, основываясь на «собственном опыте». В Кремле назвали эти слова неправильной и ошибочной инсинуацией, не отражающей официальную точку зрения Вашингтона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах.

Напомним, британские власти еще до проведения какого-либо обстоятельного расследования в деле отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля обвинили в произошедшем Россию, а самой существенной «уликой» оказались слова экс-премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что причастность к делу российских властей «очень вероятна» (highly likely).



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