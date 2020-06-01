Американские специалисты приступили к исследованиям экспериментального препарата для лечения COVID-19

01.06.2020, 18:53, Разное

Представители американской фармацевтической компании Eli Lilly объявили о начале первой фазы клинического исследования препарата, разработанного экспериментальным путем на основе моноклональных антител LY-CoV555. По словам специалистов, лекарство предназначено как для лечения COVID-19, так и для профилактики коронавируса.

Сообщается, что состав препарата создан в сотрудничестве с сотрудниками канадской компании AbCellera, специализирующейся на идентификации и аналитических исследованиях антител для фирм, производящих лекарства. Результаты первой фазы испытаний, включающих плацебоконтролируемые эксперименты с участием пациентов с COVID-19, находящихся на стационарном лечении, ожидаются в последних числах июня текущего года. В случае, если начатое тестирование закончится успешно, разработчики также анонсируют проведение второй фазы научной работы для амбулаторных больных, а затем – исследование препарата для профилактики коронавируса нового типа. После подтверждения положительных итогов компания Eli Lilly изъявила готовность реализовать промышленное производство LY-CoV555 в объеме нескольких сотен доз уже к концу 2020 года.

Как заверил президент фирмы-разработчика Дэниэль Сковронски, применение лекарственного средства может обеспечить существенный прогресс в лечении больных из групп высокого риска – людей преклонного возраста и пациентов с ослабленным иммунитетом. Также он акцентировал внимание на важной универсальности препарата как средства для лечения и предупреждения инфекции.