 

Американские специалисты приступили к исследованиям экспериментального препарата для лечения COVID-19

01.06.2020, 18:53, Разное

Представители американской фармацевтической компании Eli Lilly объявили о начале первой фазы клинического исследования препарата, разработанного экспериментальным путем на основе моноклональных антител LY-CoV555. По словам специалистов, лекарство предназначено как для лечения COVID-19, так и для профилактики коронавируса.
Сообщается, что состав препарата создан в сотрудничестве с сотрудниками канадской компании AbCellera, специализирующейся на идентификации и аналитических исследованиях антител для фирм, производящих лекарства. Результаты первой фазы испытаний, включающих плацебоконтролируемые эксперименты с участием пациентов с COVID-19, находящихся на стационарном лечении, ожидаются в последних числах июня текущего года. В случае, если начатое тестирование закончится успешно, разработчики также анонсируют проведение второй фазы научной работы для амбулаторных больных, а затем – исследование препарата для профилактики коронавируса нового типа. После подтверждения положительных итогов компания Eli Lilly изъявила готовность реализовать промышленное производство LY-CoV555 в объеме нескольких сотен доз уже к концу 2020 года.

Как заверил президент фирмы-разработчика Дэниэль Сковронски, применение лекарственного средства может обеспечить существенный прогресс в лечении больных из групп высокого риска – людей преклонного возраста и пациентов с ослабленным иммунитетом. Также он акцентировал внимание на важной универсальности препарата как средства для лечения и предупреждения инфекции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Мнение: Письмо: “Бесит, что он имеет власть”

09.05 / Личное: Лицемерие Навки

13.05 / BMW опубликовал эффектную рекламу бронированного кроссовера X5

28.03 / Коронавирус: последние новости сегодня, 28 марта 2020 года

17.04 / Мнение: Марки ДНР ко дню рождения Ленина

01.04 / Американские учёные выяснили происхождение резервуаров воды на Марсе

07.05 / С 12 мая к работе вернутся все строительные и промпредприятия Москвы

30.03 / Ученый назвал лучший способ остановить пандемию коронавируса

18.04 / Стали известны планы врачей в отношении Булановой

07.05 / Скандалы: Hangzhou Alltest Biotech Co. Ltd не говорит по-голландски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска