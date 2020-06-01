Немного о муниципальных закупках

01.06.2020, 18:56, Новости

Теги: Администрация, Бюджет, ЖКХ, Общество

Департамент ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска решил купить квадрокоптер DJI Mavic Mini за 36 тысяч рублей.

Что будут снимать рыбинские чиновники с воздуха, не сообщается.

Возможно, речь идет о съемках красивых видов города, а может содержании помоек по соседству с многоквартирными домами.

А возможно будут следить за бродячими животными.

Во всяком случае, в этот же день рыбинское МБУ «Управление городского хозяйства» объявило торги на закупку услуги по «отлову, содержанию и возврату животных без владельцев на прежние места их обитания».

Цена контракта – 106,6 тысяч рублей.

Предполагается, что за эти деньги будут отловлены 15 животных, которых подрядчик должен: стерилизовать, вакцинировать и маркировать неснимаемыми метками.

Отметим, предыдущий контракт на аналогичную услугу был заказчиком отменен.