Немного о муниципальных закупках
01.06.2020, 18:56, Новости
Теги: Администрация, Бюджет, ЖКХ, Общество
Департамент ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска решил купить квадрокоптер DJI Mavic Mini за 36 тысяч рублей.
Что будут снимать рыбинские чиновники с воздуха, не сообщается.
Возможно, речь идет о съемках красивых видов города, а может содержании помоек по соседству с многоквартирными домами.
А возможно будут следить за бродячими животными.
Во всяком случае, в этот же день рыбинское МБУ «Управление городского хозяйства» объявило торги на закупку услуги по «отлову, содержанию и возврату животных без владельцев на прежние места их обитания».
Цена контракта – 106,6 тысяч рублей.
Предполагается, что за эти деньги будут отловлены 15 животных, которых подрядчик должен: стерилизовать, вакцинировать и маркировать неснимаемыми метками.
Отметим, предыдущий контракт на аналогичную услугу был заказчиком отменен.
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