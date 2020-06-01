Захарова: США больше не могут делать другим странам замечания по правам человека

01.06.2020, 18:48, Новости дня

США в ситуации с погромами на почве расизма потеряли право делать кому-либо замечания на тему прав человека, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С конца мая – начала июня 2020 года XXI века США теряют какое-либо право делать кому-либо на этой планете замечания относительно правочеловеческой проблематики. Все, на сегодняшний момент этого права у них больше нет», – передает ее слова РИА «Новости».

Она также отметила, что заявления экс-советника президента США по нацбезопасности Сьюзан Райс о причастности РФ к беспорядкам являются частью кампании по «российскому вмешательству».

«Сегодня этого человека выводят, это абсолютно никакая не случайность, это абсолютно часть той самой информационной кампании, которая началась еще при администрации (Барака) Обамы, ее выводят в эфир для того, чтобы начать выстраивать, я думаю, на среднесрочную перспективу новую историю: историю относительно так называемого вмешательства РФ в те самые события, которые мы в последнюю неделю наблюдаем в США. Это не ее личная позиция, то есть, возможно, это и часть ее личной позиции, но это профессиональная кампания, которая сейчас выходит на очередной виток», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что протесты в США – их внутреннее дело, которое пытаются подать как спровоцированную Россией проблему.

«Это не наша проблема, это их проблема. И каждую свою новую проблему, или старую, они пытаются подать как проблему, навязанную, или связанную, или придуманную, или каким-то образом мотивированную Россией», – сообщила Захарова.

Ранее в понедельник Райс заявила, что подозревает Россию в «причастности к беспорядкам», исходя из «собственного опыта». В Кремле назвали эти заявления неправильной и ошибочной инсинуацией.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.