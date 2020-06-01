Эшли Грэм провела первую фотосессию с новорожденным сыном и написала ему письмо

01.06.2020, 18:35, Разное

Карантин – не помеха для дебюта в глянце, особенно, когда твоя мама – известная plus-size модель, а отец отлично обращается с фотоаппаратом. Поэтому маленький Айзек, который появился в семье Эшли Грэм и ее супруга Джастина Эрвина в январе, оказался на страницах июльского номера британского Harper’s Bazaar, а его мама украсила собой обложку. Как сообщает редакция журнала, этот фотосет они планировали с Грэм давно, а после того как весь мир ушел на карантин, решили, что фотосессию проведет сам Джастин в родном городе модели Небраске, где она и проводит карантин. Расслабленные образы, голубое небо и безбрежные поля – супруг Эшли как нельзя лучше отобразил романтичное летнее настроение. Сделал он и несколько снимков с маленьким Айзеком, которого Грэм держит на руках.

Эшли Грэм на обложке Harper’s Bazaar

К сопровождающему фотосессию тексту редакция также решила подойти творчески и дала возможность высказаться самой Эшли. Модель вспомнила самые яркие моменты беременности. В числе самых интересных эпизодов, конечно же, был упомянут сам процесс родов: их Эшли и Джастин решили провести дома при помощи повитух и доулы.

Джастин хотел помочь мне всеми возможными способами, но в какой-то момент одна из женщин сказала ему: “Ты ничего не можешь сделать, абсолютно ничего”. У нас даже есть фото, на котором он гладит меня по руке, а я смотрю на повитуху, которая помогает мне, считает время между схватками. На этом снимке можно увидеть, как он плачет – он ужасно чувствовал себя от того, что видел мою боль и никак не мог помочь мне,

– вспоминает Эшли.

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Публикация от Ashley Graham (@ashleygrahamtr)31 Май 2020 в 4:28 PDT

Модель также объяснила, почему они с мужем решили назвать сына Айзеком:

Когда Джастин учился в старшей школе, то решил, что если у него будет сын, он обязательно назовет его именно так. В Библии это имя (Исаак) обозначает смех и радость. Когда ребенок еще был в животе, мы часто обсуждали это, и, конечно же, как только Айзек появился на свет, он улыбнулся. Это один из самых счастливых малышей, которых я когда-либо видела.

Уже в марте модель со своей матерью Линдой, Джастином и маленьким Айзеком отправились в Небраску, где и живут до сих пор. Их утро начинается с онлайн-тренировок, а затем Эшли начинает проводить разнообразные Zoom-сессии, дает интервью и записывает подкасты:

Я обнаружила, что если подниму экран компьютера повыше, никто даже не заметит, что я кормлю ребенка во время разговора. А вообще Айзек прекрасный ребенок, он обожает прогулки на свежем воздухе.

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Публикация от Ashley Graham (@ashleygrahamtr)31 Май 2020 в 6:01 PDT

Раз в неделю Эшли и Джастин устраивают себе “свидания”:

Мы просто оставляем ребенка с мамой, едем в парк, на природе наблюдаем закат, целуемся в машине. Это сущие мелочи, но именно они меняют все.

Завершила свой рассказ о буднях молодой мамы Эшли при помощи письма Айзеку, которое тот в будущем наверняка прочтет. Вот выдержки из него:

Дорогой Айзек, мы никогда не забудем 2020 год. 18 января с твоим появлением на свет наша жизнь наполнилась новым смыслом… Когда мы смотрим на тебя, то видим нос твоего отца, мои глаза и самые идеальные губы на свете. И так же, как и твоя мама, ты обожаешь петь и смотреть на себя в зеркало… Хотя ты еще даже не можешь ходить, ты уже пережил столько приключений: погостил на мамином подкасте, проехался 20 часов на машине из Нью-Йорка в Небраску, принял участие в фотосете, который сделал твой отец (кстати, ты теперь его самая любимая модель) и поучаствовал в сотне видеочатов.

Что бы ни случилось, я обещаю всегда любить, поддерживать и защищать тебя. И хотя я, конечно же, буду совершать ошибки и не всегда буду знать правильные ответы, обещаю слушать тебя и расти и развиваться вместе с тобой… С нетерпением жду все приключения, которые выпадут нам с тобой. С сегодняшнего дня и до бесконечности ты мой мир и биение моего сердца. Твоя навсегда, мамочка.

Напомним, 18 января 32-летняя plus-size модель Эшли Грэм и ее супруг, оператор Джастин Эрвин, впервые стали родителями – на свет появился их сын. Информацию о нем пара выдает постепенно: так, спустя три дня после родов они сообщили миру радостную новость в “сторис”, а после опубликовали его первые фотографии и спустя всего несколько часов дали эксклюзивное интервью в эфире подкаста Pretty Big Deal. В нем Эшли и Джастин наконец объявили имя своего сына – Айзек Менелик Джованни Эрвин. Второе имя, Менелик, супруги выбрали вместе во время их совместной поездки в Эфиопию. С местного диалекта оно означает “сын мудрого” и так же звали первого императора Эфиопии. Третье же имя – Джованни – своеобразное напоминание о том, что у Джастина в роду были итальянцы.

Эшли Грэм, Джастин Эрвин и новорожденный Айзек