 

«Мусорный след» пандемии угрожает планете новыми опасностями

01.06.2020, 18:30, Новости дня

Глобальный карантин и ужесточение мер безопасности из-за коронавируса приводит к тому, что теперь по всему миру разбросаны тонны потенциально опасного мусора в виде одноразовых масок, использованных перчаток и других отходов, которые не утилизируют должным образом. Всё это не только вредит окружающей среде, но и может стать источником опасности в будущем, провоцируя новые вспышки инфекции, передаёт Euronews.

Медицинские маски и одноразовые перчатки становятся обычным аксессуаром после начала пандемии. Их используют практически повсеместно. И это влечёт за собой новую проблему: что делать с мусором? Как избежать распространения инфекции через использованные маски и перчатки?

Личные средства защиты рекомендуют выбрасывать вместе с неперерабатываемым мусором. Но эти рекомендации соблюдаются далеко не всегда.

АНА ЛОУРЕЙРУ, сотрудница португальского центра сортировки EGF: Люди делают ещё так много ошибок! Выбрасывают маски и перчатки вместе с перерабатываемыми отходами. Но их нельзя выбрасывать в эти контейнеры, ведь в конце концов эти материалы попадают в сортировочный центр. Мы в качестве эксперимента за два часа собрали тут три мешка масок и перчаток.

После смягчения карантина на улицах Франции всё чаще встречаются брошенные маски. Муниципальные службы говорят об этом как о «санитарной угрозе» и рекомендуют относиться к маскам как к особому типу мусора.

ЭКСПЕРТ: Когда вы приходите домой, лучше всего сложить их в закрытый пластиковый пакет на 20 часов. Который через сутки вы выбросите в помойку. Таким образом, вы создаёте меньше опасности для других людей.

Экоактивисты обращают внимание и на материалы, из которых производят одноразовые средства индивидуальной защиты. Разлагаются они долго и несут угрозу экологической обстановке.

Дата выхода в эфир 31 мая 2020 года.



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