 

Владимир Путин подписал указ о дате голосования по обнулению сроков

01.06.2020, 18:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 1 июля, информирует Кремль.

Текст опубликован на сайте Кремля.

«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», учитывая при этом складывающуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку и необходимость обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», – говорится в тексте указа.

Ранее Путин объявил, что голосование состоится 1 июля. Этот день будет выходным. Проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

В ЦИК заявляли, что голосование будет безопаснее, чем поход в магазин.



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