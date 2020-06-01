Трамп позвонил Путину по поводу саммита G7

01.06.2020, 18:30, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, который сообщил ему о своей идее проведения саммита «большой семерки» при участии лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

«Дональд Трамп проинформировал о своей идее проведения саммита «Группы семи» с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Республики Корея», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также стороны обменялись мнениями о мерах по борьбе с коронавирусом, Путин поблагодарил Трампа за поставку в Россию американских аппаратов ИВЛ.

«Президент Российской Федерации поздравил Дональда Трампа с состоявшимся 30 мая успешным запуском пилотируемого космического корабля Crew Dragon, доставившего американских астронавтов на Международную космическую станцию. Подтвержден обоюдный настрой на развитие взаимовыгодного сотрудничества в космической сфере», – говорится в заявлении Кремля.

Также они обсудили положение дел на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения ОПЕК+, подчеркнув, что эта многосторонняя договоренность ведет к постепенному восстановлению спроса на нефть и стабилизации цен.

«Отмечена важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что разговор носил «конструктивный, деловой и содержательный характер».

Напомним, Трамп ранее отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, заявив при этом, что планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Еще в августе прошлого года он выступил за возвращение РФ в G8.