Горбулин о запуске Crew Dragon: США фактически склонили чашу весов в предполагаемой космической войне на свою сторону

01.06.2020, 18:27, Новости дня

Успешный запуск американского космического аппарата Crew Dragon приведет к активизации космических полетов и станет еще одним шагом к реализации программ освоения Луны и Марса. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил украинский политик и ученый, бывший генеральный директор Национального космического агентства Украины Владимир Горбулин.

“Это самое большое событие в области космонавтики за последние годы. Космический аппарат возвращается на землю, как шаттл, ракетоноситель, первая ступень спасаемая. Это в совокупности может значительно увеличить число полетов в будущем. Надо еще подождать, чтобы появилась уверенность в этом технологическом проекте, и многое изменится. Получился удачный частно-государственный бренд – вот в чем блеск достижения. Ничего подобного в мире еще не было”, – сказал Горбулин.

Он считает, что успешный запуск Crew Dragon может стать шагом к дальнейшему освоению космоса.

“Раньше единственным аппаратом, который доставлял на Международную космическую станцию астронавтов и технику, был корабль “Союз”. Если вы обратили внимание, Crew Dragon может на своем борту вывозить больше трех космонавтов, чего “Союз” не мог себе позволить. То есть теперь возможности полетов значительно расширяются. Мы стали свидетелями серьезного сдвига. Я думаю, это шаг к программам освоения Луны и Марса”, – подчеркнул собеседник.

По его словам, успешной реализацией космического проекта США показали свое преимущество в космической сфере.

“С точки зрения геополитики данный запуск – не самое главное событие. Американцы ранее произвели два запуска крайне интересного самолета Х-37. Это наиболее совершенная технологическая система, которая позволяет бороться со спутниками, находящимися на орбите Земли. Пилотируемый авиационный комплекс Х-37 может работать на орбитах определенных высот в околоземном пространстве, где находится много космических аппаратов связи, дистанционного зондирования, наблюдения и так далее. Так что надо смотреть в комплексе на то, что США за последнее время сделали. Эти два события – запуск Х-37 и Crew Dragon – показали, что США фактически склонили чашу весов в предполагаемой космической войне на свою сторону. Российская пресса, конечно же, завопила, ведь это переход на новые рельсы. Украина пока ничего не может от этого получить. Если нам удастся создать в стране систему управления оборонно-промышленного комплекса, куда входило бы и Национальное космическое агентство, можно было бы говорить о чем-то серьезном. Потому что потенциал у нас еще есть”, – резюмировал Горбулин.

30 мая с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon.

Впервые в истории на МКС прибыл аппарат, созданный частной компанией. Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах “Союз”, а стыковочный узел американского сегмента орбитальной станции не использовался.