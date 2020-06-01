На Дону ввели в эксплуатацию третий ветропарк

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01.06.2020, 18:18, Новости дня

Третий ветропарк введен в эксплуатацию на Дону. Гуковская ветроэлектростанция установленной мощностью 100 МВт с сегодняшнего дня начала оптовые поставки энергии, сообщили ГТРК "Дон-ТР" в пресс-службе регионального правительства.

Гуковская ВЭС состоит из 26 ветроэнергетических установок производства компании Vestas мощностью 3,8 МВт каждая. Производство лопастей и башен велось в Ульяновске и Таганроге. Сборка гондол осуществлялась в Дзержинске в Нижегородской области.

Напомним, первый в регионе ветропарк — Сулинскую ВЭС Фонд развития ветроэнергетики запустил в начале марта , в мае начала работать Каменская ВЭС. Также в Ростовской области идет подготовка к началу строительства Казачьей ветроэлектростанции.

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ГТРК "Дон-ТР"



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