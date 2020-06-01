Роза Сябитова раскрыла секреты удачного случайного знакомства

01.06.2020, 18:09, Разное

Главная сваха страны Роза Сябитова в своем микроблоге в Instagram поделилась секретами удачного случайного знакомства. Телеведущая подчеркнула, что следует выбирать тот или иной способ в зависимости от отношений, которые человек планирует завязать.

Роза Сябитова отметила, что в современное время людьми придумано множество вариантов знакомства. Телеведущая полагает, что к будущей случайной встрече следует готовиться, а также понимать в каких местах может пребывать потенциальный спутник жизни. Однако сначала необходимо определиться с внешним видом избранника, его интересами, финансовым положением и другими важными критериями. Сябитова считает, что если об этом не задумываться, то знакомство не принесет результата, поскольку немногие мужчины могут соответствовать неопределенным ожиданиям. Также для удачной первой встречи важную роль играет поведение, намерения и характер человека, ищущего себе пару. Главная сваха страны уверяет, что у приятного и уверенного в себе собеседника лучше получится завязать знакомство в очереди, чем у высокомерного и отрицательно настроенного – на вечеринке.

Также Сябитова подчеркнула, что знакомство является возможностью и никак не результатом, а успех будет определяться способностью человека использовать представившийся ему случай, передает «Слово и Дело».