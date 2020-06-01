 

В Киеве со стрельбой задержали угрожавшего взорвать мост мужчину

01.06.2020, 18:08, Новости дня

Неизвестный мужчина сообщил о минировании моста «Метро» в Киеве, перекрыто движение транспорта и приостановлена работа двух станций метрополитена, сообщила в понедельник полиция Киева.

«В полицию позвонил неизвестный с угрозой взорвать мост «Метро». На месте происшествия находятся следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других профильных служб под руководством главы столичной полиции», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Также сообщается о приостановке работы метро от станции «Академгородок» до станции «Арсенальная» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

По словам заместителя главы министерства внутренних дел Украины Антона Геращенко, неизвестный мужчина на данный момент находится на мосту с оружием и угрожает его взорвать.

«Глава полиции Киева [Андрей] Крищенко лично ведет переговоры с лицом, которое заявляет о возможности совершения террористического акта», – сказал он.

По информации РИА «Новости», полиции удалось задержать мужчину.

Сотрудникам полиции пришлось применить оружие в процессе задержания, передает УНИАН.

Напомним, в середине мая неизвестные сообщили о якобы «минировании» зданий сразу семи московских больниц, где в данный момент проходят лечение россияне с коронавирусной инфекцией. Больше всего сигналов поступает о «минировании» зданий суда, торговых центров, станций метро, самолетов, школ, с недавнего времени и лечебных учреждений.



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