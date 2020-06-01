Глава Россельхознадзора подал в полицию заявление о клевете

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01.06.2020, 18:08, Новости дня

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт подал в ГУВД Москвы заявление о клевете в связи со сведениями о том, что он якобы занимался вымогательством у польской компании «Млековита», сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано.

«Информируем о подаче заявления в ГУВД Москвы о совершенном преступлении и привлечении виновных к ответственности за клевету и заведомо ложный донос. Заявление подано от гражданина РФ Данкверта Сергея Алексеевича. Ранее Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информировала общественность и СМИ о несоответствии действительности появившейся в ряде СМИ информации о якобы свершившемся факте вымогательства со стороны руководства Россельхознадзора у некой польской компании «Млековита», – передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что заявление подано Данквертом как от физлица, адвокатом будет Анатолий Кучерена.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД в Москве начали проверку по факту заявления польской компании «Млековита» о якобы вымогательстве денег Данквертом. СМИ утверждали, что представитель польского производителя молочных продуктов обвинил Данкверта в вымогательстве взятки в размере 500 тыс. долларов.

В Кремле заявили, что не знают, насколько достоверны эти сообщения, однако такое «сложно представить».

Ведомство обещало предъявить иск лицам, обратившимся в Генпрокуратуру с заявлением о вымогательстве денег у польской «Млековиты».



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