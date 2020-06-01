Жириновский назвал оптимальной дату голосования по Конституции

01.06.2020, 18:08, Новости дня

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что 1 июля – это оптимальная дата для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции.

«1 июля – это как раз начало месяца. Позже сложно, все-таки экзамены будут во всех школах», – сказал он, уточнив, что большинство избирательных участков расположены как раз в школах. Он также назвал правильным решение не совмещать голосование с проведением парада в честь Победы, намеченного на 24 июня, передает ТАСС.

«Вот самая оптимальная цифра – 1 июля. Среда, будет выходной день, все пойдут и проголосуют. Будет возможность досрочно голосовать, то есть не только 1 июля, а целую неделю, поэтому здесь можно только положительно оценить», – продолжил политик.

По его словам, после этого тема с внесением изменений в конституцию будет закрыта.

«Потом у нас будет «Бессмертный полк», а в сентябре выборы и так далее, все войдет в нормальную колею», – резюмировал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам к Конституции состоится 1 июля. День будет выходным. При этом проголосовать можно будет с 25 июня по 1 июля.

В ЦИК заверили, что проголосовать по поправкам в Конституцию будет безопаснее, чем сходить в магазин.