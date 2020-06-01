 

Умер генеральный продюсер телешоу «Поле чудес»

01.06.2020, 18:01, Новости дня

Бывший генеральный продюсер телешоу «Поле чудес» Анатолий Гольдфедер скончался в Москве в возрасте 69 лет после продолжительной болезни, сообщил телеведущий Леонид Якубович.

«Подтверждаю сведения (о кончине). Говорят, сердечная недостаточность. Пока дальше неизвестно», – рассказал он РИА «Новости».

По словам Якубовича, Гольдфедер умер поздно вечером 31 мая.

По данным ТАСС, Гольдфедер долгое время лежал в больнице, куда поступил с сердечным заболеванием. Несколько месяцев назад у него обнаружили лейкоз. Позже у него подтвердился коронавирус.

Анатолий Гольдфедер родился 28 апреля 1951 года в Москве. На «Поле чудес» работал с 1998 года. С 2003 года являлся директором передачи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / В Словакии ослабили условия карантина

10.04 / CGTN – забытый вкус местной кухни и походы за покупками — на улицы Ухани возвращается жизнь

21.04 / ВОЗ назвала главное достижение РФ в ситуации с коронавирусом

09.05 / Зеленский заявил, что ожидает результатов работы Саакашвили в ближайшие месяцы

11.04 / Московский храм, где нашли коронавирус, возобновил богослужения

27.03 / Минтруда разъяснило порядок оплаты труда в выходные

30.04 / Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Чечне

26.03 / Третий бой боксеров Уайлдера и Фьюри пройдет 3 октября

24.04 / В администрации Трампа заявили о губительности солнечного света для коронавируса

15.05 / Трамп официально внес кандидатуру Кита Дейтона на должность посла в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска