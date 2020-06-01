 

Путин назначил главу Следственного департамента МВД

01.06.2020, 18:01, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил главой Следственного департамента МВД РФ генерал-майора Сергея Лебедева.

Указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ – начальником Следственного департамента МВД РФ, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.

Этим же указом Сергею Лебедеву присваивается специальное звание генерал-майора юстиции. 

В начале апреля Путин снял Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД. Романов занимал этот пост с января 2017 года.

25 мая из МВД были уволены по отрицательным мотивам два заместителя начальника следственного департамента МВД России, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, которые проходят по делу о превышении полномочий.

Следователи допросили Романова по делу в отношении Краковского и Бирюкова.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Сванидзе назвал точную дату окончания Великой Отечественной войны

08.05 / В Минске запретили проводить шествие “Бессмертный полк” 9 мая, военный парад при этом остался в силе

01.06 / Россия может начать экспорт препарата против коронавируса

16.05 / В мэрии Киева анонсировали тестирование на коронавирус во всех интернатах столицы

28.04 / Сдвинут прогноз по завершению вспышки коронавируса в России

26.03 / Путин предложил создать спецфонд для помощи в борьбе с коронавирусом

07.05 / Организаторы челябинского проекта «Имена героев» извинились за публикацию фото Гитлера

05.05 / Трамп: США обнародуют доклад о происхождении коронавируса

20.05 / Кровь с антителами для больных COVID-19 сдали уже 600 москвичей

11.05 / Вестибюли 16 станций метро Петербурга открыли для входа и выхода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска