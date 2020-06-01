Путин назначил главу Следственного департамента МВД
01.06.2020, 18:01, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил главой Следственного департамента МВД РФ генерал-майора Сергея Лебедева.
Указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.
«Назначить генерал-майора полиции Лебедева Сергея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ – начальником Следственного департамента МВД РФ, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.
Этим же указом Сергею Лебедеву присваивается специальное звание генерал-майора юстиции.
В начале апреля Путин снял Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД. Романов занимал этот пост с января 2017 года.
25 мая из МВД были уволены по отрицательным мотивам два заместителя начальника следственного департамента МВД России, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, которые проходят по делу о превышении полномочий.
Следователи допросили Романова по делу в отношении Краковского и Бирюкова.
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