Фирма Emergent получила госконтракт на производство потенциальной вакцины от COVID-19

01.06.2020, 18:00, Новости дня

Правительство США в понедельник заключило контракт с фармацевтической компанией Emergent BioSolutions на сумму 628 миллионов долларов, чтобы повысить объемы производства потенциальной вакцины от COVID-19.

В то время как производители пытаются обогнать друг друга в разработке вакцин, лекарств и анализов на коронавирус, правительство США стремится обеспечить достаточные производственные мощности в рамках анонсированной в мае операции «Сверхсветовая скорость», нацеленной на ускорение разработки вакцины.

«Обеспечение дополнительных производственных мощностей в Америке для кандидатов, которые дойдут до финальных стадий операции «Сверхсветовая скорость», позволит без промедления доставить вакцину американским пациентам», – заявил министр здравоохранения Алекс Азар.

Контракт с Emergent заключен в рамках действующего соглашения с Управлением перспективных биомедицинских исследований и разработок при Минздраве (BARDA).

На данный момент Управление инвестировало в разработку вакцин уже более 2 миллиардов долларов и финансирует более 30 проектов, в том числе в области диагностики и лечения.

Гранты от ведомства получили компании Moderna, Sanofi, Johnson & Johnson и британская фармкомпания AstraZeneca. Moderna первой в США приступила к клиническим испытаниям вакцины на людях.

Emergent сотрудничает с компаниями Johnson & Johnson, Novavax и Vaxart.