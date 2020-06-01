Голосование по поправкам к Конституции России пройдет 1 июля

01.06.2020, 17:54, Новости дня

Глава ЦИК Элла Памфилова на совещании с президентом Владимиром Путиным предложила провести голосование по поправкам к Конституции России 1 июля.

“Считаю, что предложенный вариант – 1 июля – дата подходящая”, – сказал Путин. Позднее на совещании президент утвердил эту дату, убедившись, что голосование не помешает проведению ЕГЭ.

Путин поручил главам ЦИК, Роспотребнадзора и регионов обеспечить полную безопасность на участках и призвал россиян принять самое активное участие в голосовании.

“Очень рассчитываю, что граждане России примут в голосовании самое активное участие”, – сказал Путин.

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию Павел Крашенинников после совещания заявил, что день голосования будет объявлен в России выходным.

О необходимости внесения поправок к Конституции и одобрении их на “всенародном голосовании” Владимир Путин объявил 15 января 2020 года во время обращения к Федеральному собранию. Изначально голосование запланировали на апрель, но перенесли в связи с эпидемией коронавируса.

В числе поправок, которые будут вынесены на голосование, – “обнуление” сроков Владимира Путина (поправка позволит ему оставаться у власти до 2036 года), закрепление статуса русского языка как “языка государствообразующего народа”, определение брака как союза мужчины и женщины, запрет “фальсификации истории” и другие. Голосовать за поправки можно будет только пакетом: за или против всех.

Ранее 1 июня “Коммерсант” и РБК сообщили, что российский Центризбирком решил упростить порядок голосования по поправкам. В частности, принять участие в голосовании можно будет досрочно в течение шести дней, при выдаче бюллетеней не будут записывать паспортные данные, а все желающие смогут проголосовать дистанционно.