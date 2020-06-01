Белорусского оппозиционера Статкевича арестовали на 15 суток

01.06.2020, 17:54, Новости дня

В Беларуси оппозиционного политика Николая Статкевича арестовали на 15 суток, написала в Facebook его супруга Марина Адамович.

По данным незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра “Весна”, Ленинский районный суд 1 июня осудил политика “за участие в несанкционированном массовом мероприятии”.

На самом деле Статкевич даже не дошел до места назначения. 31 мая он намеревался принять участие в пикете по сбору подписей за независимых кандидатов, но по пути на Комаровский рынок люди в штатском увезли его в неизвестном направлении. Марина Адамович написала заявление в милицию о похищении мужа, позже стало известно о его задержании.

Пикеты по сбору подписей 31 мая прошли в Минске и нескольких городах страны. На улицы вышли несколько тысяч человек, все они поддерживали оппозиционных кандидатов в президенты, а некоторые требовали отставки действующего главы страны Александра Лукашенко. Кроме того, участники пикетов были недовольны задержанием в Гродно Сергея Тихановского, еще одного кандидата в президенты от оппозиции.

Всего в выходные, по данным TUT.BY, задержали не менее 20 человек. На 15 суток также арестовали лидера зарегистрированного в Чехии “Молодого фронта” Дениса Урбановича и активиста “Европейской Беларуси” Максима Винярского.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. В них принимает участие действующий президент Лукашенко. Он пришел к власти в 1994 году и несколько раз менял Конституцию, чтобы оставаться на президентском посту.

Статкевич – один из кандидатов в президенты, которого не зарегистрировала Центральная избирательная комиссия, и один из самых авторитетных представителей белорусской оппозиции. Официальной причиной отказа в его регистрации стала непогашенная судимость Статкевича за организацию массовых протестов против фальсификации выборов. В 2011 году суд признал его виновным в организации массовых беспорядков и осудил на шесть лет лишения свободы.

Спустя четыре года – в 2015 году – Лукашенко помиловал Статкевича, но судимость политика считается неснятой из-за того, что статья, по которой он осужден, относит беспорядки к особо тяжким преступлениям. Статкевич продолжает принимать участие в акциях и протестах, милиция неоднократно его задерживала.