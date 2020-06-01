“Ты ходишь в этой чебурашке?”: Собчак посмеялась над Бондарчук из-за искусственной шубы

01.06.2020, 17:53, Разное

Недавно отечественная телеведущая и модель Светлана Бондарчук стала участницей передачи своей коллеги “Осторожно, Собчак!”, в которой телезвезды пообщались на разные темы светской жизни. Похваставшись своим гардеробом, бывшая супруга Федора Бондарчука неожиданно стала объектом насмешки Ксении Собчак из-за своей любимой искусственной шубы.

В рамках телепрограммы Светлана Бондарчук устроила для посетившей её Ксении Собчак небольшую экскурсию по собственной квартире. Хозяйка апартаментов решила похвалиться своей коллекцией самых различных нарядов, в числе которых оказалась шуба из светлого искусственного меха. Однако, вместо комплиментов она услышала ироническое замечание коллеги: “Ты хочешь сказать, что ты вот в этом куда-то ходишь? Вот в этой чебурашке?”. Стоит отметить, что Бондарчук со своей стороны парировала колкость подруги весьма удачно, заявив, что упомянутый предмет гардероба является одним из её любимых.

К слову, владелица шикарных апартаментов на Патриарших прудах упомянула, что любит носить раритетные вещи, да и себя считает вполне богатой женщиной. Тем более, что, по её словам, просторная квартира на 75 квадратных метров была изначально приобретена именно как “гардеробная”. Об этом сообщает интернет-издание Teleprogramma.pro.