“Самый трэш”: Группа Little Big в очередной раз покорила европейцев своим клипом

01.06.2020, 17:53, Разное

Рейв-панк группа Little Big из Северной столицы продолжает покорять наивысшие европейские музыкальные вершины. На сей раз клип эпатажного коллектива “Go Bananas” был признан в Берлине самым “трэшовым”.

Как пишет отечественное издание Инфореактор, победа в номинации Most Trashy была присуждена видеоклипу группы в рамках фестиваля-премии Berlin Music Video Awards, проводящегося ежегодно в Германии. Высокую награду работа Little Big получила за нестандартный творческий подход в создании ролика и удачное сочетание в нём традиционного рейв-панка с сюрреалистическими мотивами.

Примечательно, что сам клип вышел в РФ еще в прошлом году. Происходящее в рамках видеоработы действо является, по сути, неким “театром абсурда”: рыба занимается пением в бассейне, барабанные партии исполняются на животе солиста, а людей щедро кормит батоном огромного размера голубь. Об этом пишет интернет-издание Nation-news.ru.