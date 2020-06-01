 

“Самый трэш”: Группа Little Big в очередной раз покорила европейцев своим клипом

01.06.2020, 17:53, Разное

Рейв-панк группа Little Big из Северной столицы продолжает покорять наивысшие европейские музыкальные вершины. На сей раз клип эпатажного коллектива “Go Bananas” был признан в Берлине самым “трэшовым”.
Как пишет отечественное издание Инфореактор, победа в номинации Most Trashy была присуждена видеоклипу группы в рамках фестиваля-премии Berlin Music Video Awards, проводящегося ежегодно в Германии. Высокую награду работа Little Big получила за нестандартный творческий подход в создании ролика и удачное сочетание в нём традиционного рейв-панка с сюрреалистическими мотивами.

Примечательно, что сам клип вышел в РФ еще в прошлом году. Происходящее в рамках видеоработы действо является, по сути, неким “театром абсурда”: рыба занимается пением в бассейне, барабанные партии исполняются на животе солиста, а людей щедро кормит батоном огромного размера голубь. Об этом пишет интернет-издание Nation-news.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.04 / Рубль начал укрепляться после соглашения РФ и Саудовской Аравии на конференции стран ОПЕК+

30.03 / Открыт предзаказ на самый дорогой в мире смартфон 8848 Titanium M6 5G

26.05 / Выяснилось, что Гёбекли-Тепе построен невероятно точно и со сложной геометрией

08.05 / Мнение: Почём нынче «корона», или байка о бабле за постановку диагноза

01.04 / Анекдоты с Бородинского поля

29.04 / Мужчина вылечился от рака благодаря поеданию жуков

11.05 / Мнение: Стимпанк мотоцикл “Иосиф Сталин”

08.05 / Скорая журналистская помощь

21.05 / Мнение: Пора валить из городов

23.04 / Минобороны РФ получило два модернизированных ракетоносца Ту-160

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска