 

Зеленский рассказал, что его заинтересовало в разговоре Порошенко и Байдена

01.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью газете The Telegraph, что больше всего его заинтересовало в аудиозаписи разговора экс-главы государства Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена то, каким образом эта запись была сделана.

«Я ничего не знаю о деталях этой договоренности: была ли она достигнута или не состоялась, и существовала ли вообще. Меня интересует лишь то, каким образом это было записано в офисе президента», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Он призвал не втягивать Украину в выборы в США, и заявил, что ему не хочется, чтобы этот скандал «подорвал» союз двух стран.

«Сейчас у нас есть двухпартийная поддержка в США – в конгрессе и в сенате. И у нас есть поддержка президента страны. Эти записи не являются для нас приоритетными», – сказал Зеленский, подчеркнув, что страна не собирается вмешиваться в политические процессы в других странах.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых якобы беседуют Порошенко, Байден и экс-глава Госдепа Джон Керри. Байден на записи предлагает Порошенко 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.

Порошенко назвал записи телефонных разговоров сфабрикованными, однако суд в Киеве обязал офис генерального прокурора Украины провести расследование. Было возбуждено дело.

Сам Шокин написал заявление о вмешательстве в его работу со стороны Байдена.



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