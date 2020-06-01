Погромщики в США сожгли исторический храм

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01.06.2020, 17:30, Новости дня

Американский журналист Род Дреер в статье для The American Conservative ужаснулся поведением протестующих в Вашингтоне, которые сожгли исторический епископальный храм неподалеку от Белого дома. В церкви молились все президенты США начиная с Джеймса Мэдисона.

«Боже мой. Это же исторический епископальный храм, через парк Лафайет от Белого дома. Там молились все президенты США начиная с Джеймса Мэдисона. А теперь его сжигает толпа», – выразил недоумение он в статье TAC.

«Сколько можно это терпеть? Они уничтожают нашу историю и наше наследие. А власти демонстрируют полное бессилие. Слава Богу, пожарным удалось погасить пламя», – добавил американский журналист.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после убийства в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда. Афроамериканец скончался в больнице после того, как полицейский – белый мужчина – продолжительное время на глазах у свидетелей давил ему коленом на шею.

Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них – Дерека Шовина – взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.

В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал губернаторов и мэров других городов задействовать национальную гвардию для предотвращения беспорядков.



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