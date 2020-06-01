 

Южная Корея приняла приглашение Трампа на саммит G7

01.06.2020, 17:30, Новости дня

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в телефонном разговоре с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о своей готовности принять приглашение на саммит G7, сообщило в понедельник агентство Yonhap.

Агентство не уточняет, когда именно состоялся разговор, пишет ТАСС.

Напомним, Трамп отложил саммит «Большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом он планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.

Между тем, власти Великобритании выступили против того, чтобы РФ возвращалась в формат G7. Британская сторона «пока не видят свидетельств изменившегося поведения» России, что могло бы «обосновать ее возвращение».

Еще в августе прошлого года Трамп выступил за возвращение РФ в G8. Кремль, в свою очередь, заявил, что официального приглашения не было.



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