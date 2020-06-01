 

Юлия Пересильд, Марина Александрова и другие звезды на Zoom-вечеринке Фонда “Галчонок”

01.06.2020, 17:18, Разное

Благотворительный фонд “Галчонок”, который помогает детям и молодым людям с органическими поражениями ЦНС и иными тяжелыми заболеваниями, провел онлайн-вечеринку в Zoom, посвященную своему 8-летию. На празднике собрались друзья и звездные гости – Марина Александрова, Ингеборга Дапкунайте, Анжелика Каширина, Андрей Бурковский, Елена Николаева, Павел Акимкин и многие другие.

За музыку и веселую атмосферу отвечала DJ Александра Федорова, которая составила специальный сет, а новый формат съемки – с помощью Zoom – освоил светский фотограф Николай Зверков. Специальный сюрприз подготовила учредитель Фонда Юлия Пересильд, которая под аккомпанемент маримбы Петра Главатских исполнила композицию “Зараза”. Президент Благотворительного фонда Елизавета Муравкина поделилась планами “Галчонка” и обозначила основные цели.

Ингеборга ДапкунайтеЮлия ПересильдМарина АлександроваАндрей БурковскийАнжелика КаширинаЕлена НиколаеваАлександра ФедороваПавел Акимкин

На Zoom-вечеринке празднование не закончилось. Специальным событием станут мастер-классы от звезд и профессионалов своего дела, которые пройдут в прямом эфире с 1 по 5 июня. Так, Юлия Пересильд расскажет о самых частых ошибках и казусах на съемочной площадке; Евгения Дмитриева – актриса, театральный режиссер и педагог – проведет мастер-класс “Шпаргалка для поступающих в театральные ВУЗы”. Актер и композитор Павел Акимкин, музыкант-виртуоз Петр Главатских, актеры Александра и Егор Колтон также готовят особенные темы для своих мастер-классов. Все собранные от этого средства будут направлены на закупку кресла-коляски для подопечного БФ “Галчонок” Марата Кинжегулова в рамках благотворительной программы “Под крылом”.

Ранее “Галчонок” опубликовал видеоролик, в котором Регина Тодоренко, Ида Галич, Ингеборга Дапкунайте, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Варнава, Кристина Асмус, Андрей Бурковский, Максим Виторган, Юлия Пересильд, Тимур Родригез и “Заячий стон” поздравили Благотворительный фонд с днем рождения.

Елизавета Муравкина, Юлия Пересильд, Николай Зверков и Екатерина Аханова



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