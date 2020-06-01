Москва выразила демарш послу Чехии

01.06.2020, 17:16, Новости дня

Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов на встрече с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой выразил недоумение по вопросу затягивания чешской стороной проведения консультаций по улучшению диалога между странами.

«Чешскому дипломату было высказано недоумение по поводу затягивания Прагой проведения консультаций по актуальным вопросам российско-чешских отношений на основании Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 26 августа 1993 года», – передает ТАСС мнение Титова.

Также в МИД РФ добавили, что «в последнее время атмосфера в двусторонних делах значительно деградировала, накопилось много проблем».

«К диалогу на эту тему российская сторона готова, но продолжающиеся деструктивные действия чешских властей вызывают серьезные сомнения в их желании выправлять ситуацию», – отметили в МИД России.

Российская сторона подчеркнула, что дальнейшие шаги в отношениях с Чехией будут выстраиваться в зависимости от реакции Праги на демарш.

Напомним, в начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). После этого Следственный комитет РФ возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что пражские власти фактически спрятали демонтированный памятник маршалу Ивану Коневу.