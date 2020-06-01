Елизавета II вышла из изоляции верхом на пони

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01.06.2020, 17:16, Новости дня

Королева Британии Елизавета II в минувшие выходные впервые появилась на публике за время ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, сообщил телеканал CNN.

Королеву запечатлели камеры верхом на 14-летнем горном пони на территории Виндзорского замка – любимой монаршей резиденции, пишет «Интерфакс».

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— The Royal Family (@RoyalFamily) May 31, 2020

Ранее королева призвала жителей Великобритании продемонстрировать «свойственные для страны» выдержку и решимость в борьбе с коронавирусом.

Напомним, принц Чарльз, у которого выявили положительный результат теста на коронавирус, еще в марте вылечился и вышел из самоизоляции. Его мать Елизавета II тоже делала тест на коронавирус и оказалось, что она здорова.



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