 

На фоне погромов в США китайцы припомнили Вашингтону едкие заявления о Гонконге

01.06.2020, 17:16, Новости дня

Китайцы пишут, что американские политики и СМИ придерживаются двойных стандартов в отношении протестов в других странах и в США, напоминая им о заявлениях относительно событий в Гонконге, пишет Global Times.

Издание напоминает, что в 2019 году спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала протесты в Гонконге «прекрасным зрелищем». В МИД КНР заявили, что такие «прекрасные зрелища» американцы могут «оставить себе». Теперь китайцы пишут: «Не ожидали, что американские политики так быстро смогут насладиться таким вот «прекрасным зрелищем», – передает RT текст статьи.

«Протестующие в США куда сильнее участников беспорядков в Гонконге, первые нас действительно удивляют. Они не только создают какое-то одно «прекрасное зрелище» – они их организуют во множественном числе по всей своей стране», – цитирует Global Times одну из публикаций на платформе WeChat.

Китайский вариант тэга «#АмериканскиеПротесты»  набрал более 1,74 млрд просмотров на Weibo и более 290 тыс. обсуждений. Многие вспомнили, как серия фотографий с гонконгских протестов в 2019 году получила Пулицеровскую премию, предложив на этот раз наградить снимок, на котором полицейский прижимает колено к шее убитого Джорджа Флойда.

«По сравнению с тем, как ведут себя американская полиция и Национальная гвардия с американскими протестующими, гонконгские органы правопорядка действуют куда более цивилизованно и сдержанно», – сообщил эксперт по США Академии общественных наук КНР Лю Сян.

Доцент Народного университета Китая Дяо Дамина заметил, что повсеместные протесты в США из-за расизма «в очередной раз доказали, что Америка не имеет права критиковать другие страны за проблемы прав человека».

Рассказывая о ситуации в США, китайский канал CCTV назвал протесты «бокалом горького вина, который США сами себе настояли».

«Когда американские политики и мейнстримные СМИ комментируют протесты в другой стране, им следует учитывать, что своими словами они могут подтолкнуть собственный народ. Так что когда они восхваляют нападения на полицию и сожжение общественных мест и государственных флагов,  американцы слушают… В следующий раз, когда Пелоси и другие американские политики будут делать заявления по событиям в Гонконге, они дважды подумают», – заметил Лю Сян.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / “Вектор” и Роспотребнадзор рассказали о противокоронавирусной вакцине

23.05 / Паводковая обстановка в Коми – под контролем МЧС

28.04 / Индийские ученые нашли 10 типов нового коронавируса

01.05 / Знаменитый гольфист извинился за совет лечить коронавирус водкой

08.05 / Сервисные центры МВД Украины возобновят работу 12 мая

15.04 / В ближайшие недели ожидается поставка в больницы украинских аппаратов ИВЛ – Офис президента

23.05 / Минобороны Ирана назвало виновника крушения самолета МАУ

13.05 / Назван срок запуска российского аналога «Википедии»

18.05 / Китай выясняет обстоятельства смерти своего посла в Израиле

03.04 / Путин поручил проработать выплаты с 2024 года многодетным малообеспеченным семья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска