 

Крищенко: Против мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, открыли уголовное производство по статье о ложном сообщении о минировании

01.06.2020, 17:15, Новости дня

Против мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, открыли уголовное производство по статье о ложном сообщении о минировании. Об этом на брифинге журналистам сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент “ГОРДОН”.

“Он не проявлял агрессии. У него был какой-то баллон, от которого шли провода. В руках он держал пульт управления”, – сказал Крищенко.

По словам главы столичной полиции, как оказалось впоследствии, это был муляж, наполненный землей. Взрывчатых веществ в баллоне обнаружено не было.

Как уточнил Крищенко, задержанный 1988 года рождения прописан в Киево-Святошинском районе. Уголовных преступлений в прошлом он не совершал. В момент задержания находился в возбужденном состоянии. Сейчас с ним работают психологи. Находился ли задержанный в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, правоохранители выяснят позже.

“Фактически никаких требований он не выдвигал. У него мама находится в больнице, какие-то проблемы с родственниками, то ему негде жить, то еще что-то – в общем, какие-то хаотичные требования. Ничего конкретного не было”, – заявил Крищенко.

По его данным, в ходе операции было задействовано около 300 человек, 100 сотрудников Нацгвардии, два речных катера, 10 патрульных автомобилей, бронетехника.

Около 14.00 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию “Гром”. Патрульные полицейские перекрыли движение по мосту Метро в Киеве в обоих направлениях после поступления сообщения о минировании. Переговоры с “минером” вел Крищенко. 

Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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