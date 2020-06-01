Метро в Киеве возобновило работу в штатном режиме

01.06.2020, 17:15, Новости дня

После задержания мужчины, который угрожал подрывом моста Метро в Киеве все станции заработали в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

“Все станции метрополитена работают в обычном режиме!” – говорится в сообщении.

По данным Общественного телевидения, около 13.40 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию “Гром”.

Патрульные полицейские перекрыли движение по мосту Метро в Киеве в обоих направлениях после поступления сообщения о минировании. По свидетельствам очевидцев, у него в руках был пакет, откуда были видны провода. Переговоры с ним вел глава полиции Киева Андрей Крищенко.

“По техническим причинам “красная линия” работает от станции “Академгородок” до станции “Крещатик” и от станции “Лесная” до станции “Дарница”, – сообщали на странице Киевского метрополитена на странице в Facebook.

Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро.