 

Метро в Киеве возобновило работу в штатном режиме

01.06.2020, 17:15, Новости дня

После задержания мужчины, который угрожал подрывом моста Метро в Киеве все станции заработали в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

“Все станции метрополитена работают в обычном режиме!” – говорится в сообщении.

ОНОВЛЕННЯ: Всі станції метрополітену працюють у звичайному режимі!

Posted by КП "Київський метрополітен" on Esmaspäev, 1. juuni 2020

По данным Общественного телевидения, около 13.40 в полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что находится на мосту Метро и собирается привести в действие взрывчатку. Правоохранители объявили спецоперацию “Гром”.

Патрульные полицейские перекрыли движение по мосту Метро в Киеве в обоих направлениях после поступления сообщения о минировании. По свидетельствам очевидцев, у него в руках был пакет, откуда были видны провода. Переговоры с ним вел глава полиции Киева Андрей Крищенко. 

“По техническим причинам “красная линия” работает от станции “Академгородок” до станции “Крещатик” и от станции “Лесная” до станции “Дарница”, – сообщали на странице Киевского метрополитена на странице в Facebook.

Правоохранители задержали мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / В РПЦ объяснили отправку гуманитарного груза в итальянскую Апулию

06.04 / Гривна к доллару подорожала до 27,37 грн/$

10.04 / В Черновицкой области на выходных закроют все магазины и АЗС

02.04 / Дизельный кроссовер Kia Sportage покинул российский рынок

01.04 / Глава Калуги посоветовал жителям дезинфицировать руки алкоголем из-за дефицита антисептиков

07.05 / Грузинская певица выбрала между «смертью от коронавируса» и травлей на родине

31.03 / Тимошенко обвинила Зеленского в «сдаче» Украины

05.05 / Российские военные устроили для ветерана Великой Отечественной персональный парад

31.03 / Гаджеты будут подзаряжаться сами от беспроводных сетей

07.05 / Минобороны обратилось в Роскомнадзор из-за сайтов по поиску пропавших в ВОВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска